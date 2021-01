BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत फिर बिगड़ी, अपोलो हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट

बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है. उन्हें कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. कुछ दिन पहले ही सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनका एंजियोप्लास्टी किया गया था. बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में एंजियोप्लास्टी किया गया था. अब उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ने पर वुडलैंड्स अस्पताल की डॉक्टर रूपाली बसु ने कहा कि दादा (सौरव गांगुली) को धमनियों में रुकावटों के लिए परीक्षण करवाना है.

बता दें कि 7 जनवरी को सौरव गांगुली को वुडलैंड्स अस्पताल से छुट्टी मिली थी. 2 जनवरी को सौरव गांगुली की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. 2 जनवरी को अपने घर के जिम में वर्कआउट करने के दौरान गांगुली को सीने में दर्द हुआ. इसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में एडमिट कराया.

BCCI Chief Sourav Ganguly being taken to Apollo Hospital in Kolkata after he complained of chest pain. More details awaited.



(File photo) pic.twitter.com/e72Iai7eVz