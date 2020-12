अफ्रीकी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच स्थगित

दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार को सीरीज का पहला वनडे टॉस होने से पहले ही स्थगित कर दिया गया. मेजबान टीम के एक खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से केपटाउन वनडे शुरू नहीं किया जा सका.

टीम का गुरुवार को आखिरी राउंड का टेस्ट किया गया, जिसमें खिलाड़ी कोविड-19 संक्रमित निकला. इसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और मेजबान बोर्ड क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) की सहमति से मैच स्थगित करने का फैसला किया गया.

The first #SAvENG ODI has been postponed after a South Africa player tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/O7RNpUWGg3

सीएसए ने एक बयान में कहा, 'सीएसए और ईसीबी तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच को 6 दिसंबर 2020 तक स्थगित करने की घोषणा करते हैं.'

CONFIRMED: Cricket South Africa and @ECB_cricket confirm the postponement of the first #BetwayODI of the three-match series to Sunday, 06 December 2020. #SAvENG pic.twitter.com/wRXpr7YYA9