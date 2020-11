PAK के 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, न्यूजीलैंड दौरे में तोड़ा प्रोटोकॉल

पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी खबर है. न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इस वजह से टीम की ट्रेनिंग रोक दी गई है. बाबर आजम की अगुवाई में 53 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम मंगलवार को न्यूजीलैंड पहुंची और 14 दिन के क्वारनटीन पर है.

न्यूजीलैंड बोर्ड ने कुछ खिलाड़ियों पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप भी लगाया है. न्यूजीलैंड हेल्थ ने बताया कि सीसीटीवी पर टीम के कई सदस्यों को पृथकवास नियमों का उल्लंघन करते पाया गया. इसके बाद टीम को चेतावनी दी गई है.

उधर, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी कर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के संक्रमण की पुष्टि की. हालांकि उसने संक्रमित खिलाड़ियों के नाम नहीं बताए. उसने कहा कि इन छह में से दो नतीजे पुराने और चार नए मामले हैं. इन सभी खिलाड़ियों को क्वारनटीन केंद्र भेज दिया गया है.

