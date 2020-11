LPL: आफरीदी ने गॉल ग्लैडिएटर्स की बढ़ाई परेशानी, दो मैचों में खेलना तय नहीं

पाकिस्तान के हरफनमौला शाहिद आफरीदी की सोमवार को श्रीलंका की फ्लाइट छूट गई, जिससे वह शुरुआती लंका प्रीमियर लीग (LPL) में अपनी फ्रेंचाइजी गॉल ग्लैडिएटर्स के कम से कम पहले दो मैचों में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान आफरीदी ने इस घटना के बारे में ट्वीट किया, जिससे टूर्नामेंट के आयोजकों की परेशानी और बढ़ गई क्योंकि पहले ही कई बड़े खिलाड़ी इससे हट गए हैं.

आफरीदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘आज सुबह कोलंबो की फ्लाइट छूट गई. चिंता की कोई बात नहीं, मैं जल्द ही एलपीएल में गॉल ग्लैडिएटर्स की ओर से हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाऊंगा. जल्द ही टीम के साथियों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं.’

गॉल ग्लैडिएटर्स को अपना पहला मैच 27 नवंबर को जाफना स्टैलियंस के खिलाफ खेलना था, जबकि उसे दूसरा और तीसरा मैच क्रमश: 28 और 30 नवंबर को खेलना है.

Missed my flight to Colombo today morning 😕

Nothing to worry, I'll be reaching soon to take part in the LPL for Galle Gladiators. Look forward to joining my teammates