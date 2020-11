कोरोना काल में विराट ब्रिगेड और ऑस्ट्रेलिया में दो-दो हाथ, पर खलेगी रोहित की कमी

नई जर्सी और कोरोना काल में नए माहौल के बीच भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेगी. शुक्रवार को पहले वनडे में उसे अपने ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा की कमी खलेगी. चोटिल रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी से बल्लेबाजी क्रम पर असर जरूर पड़ेगा. सिडनी में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9.10 बजे से खेला जाएगा. मैच का सीधा प्रसारण सोनी के स्पोर्ट्स चैनल (Sony SIX, Sony TEN 1, Sony TEN 3) पर होगा.

IND vs AUS: ODI में ऐसा है रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया (1980-2020) के बीच अब तक 140 वनडे खेले जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 78, जबकि भारत ने 52 मैच जीते हैं. दोनों के बीच 10 मैच बेनतीजा रहे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर दोनों में अब तक 51 मैच खेले गए हैं. मेजबान टीम ने 36, जबकि भारत को 13 में जीत हासिल हुई है. दो मैचों का परिणाम नहीं निकला.

विराट कोहली की टीम ने आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय मैच मार्च की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. कोरोना महामारी के कारण लंबे समय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रही टीम का सामना अब ऑस्ट्रेलिया जैसे धुरंधर से है, जिसे उसकी धरती पर हराना कतई आसान नहीं होगा.

भारतीय टीम 1992 विश्व कप की नेवी ब्लू जर्सी में नजर आएगी. अंधविश्वासों को मानने वाले इसे अच्छा संकेत नहीं कहेंगे क्योंकि उस टूर्नामेंट में भारत नौ टीमों में 7वें स्थान पर रहा था. वैसे क्रिकेट में अतीत का प्रदर्शन मायने नहीं रखता.

ऑस्ट्रेलिया में फोकस इस पर रहेगा कि रोहित की अनुपस्थिति में टीम संयोजन सही कैसे बन पाता है. शिखर धवन के साथ मयंक अग्रवाल पारी का आगाज करेंगे या शुभमन गिल, मिशेल स्टार्क या पैट कमिंस की गेंदों को झेलना आसान नहीं रहेगा.

देखें: आजतक LIVE TV

भारतीय बल्लेबाजों का सामना सर्वश्रेष्ठ तेज आक्रमण से होने जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जाम्पा के रूप में कुशल स्पिनर भी है, जिन्होंने कई बार कोहली को परेशान किया है. लय में लौटे स्टीव स्मिथ, रन मशीन डेविड वॉर्नर और उभरते सितारे मार्नस लाबुशेन की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीं पर हराने के लिए भारतीयों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

भारतीय एकादश में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी दोनों शामिल हो सकते हैं या टीम प्रबंधन टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखकर एक मैच में एक को ही उतार सकता है. ऐसे में शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी को मौका दिया जा सकता है.

केएल राहुल के लिए भी यह दौरा अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा. उपकप्तान राहुल आईपीएल में शानदार फॉर्म में थे, जिसे वह बरकरार रखना चाहेंगे, लेकिन असल चुनौती विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेने की है जहां उन्हें युजवेंद्र चहल की गुगली को भांपना होगा.

खुद राहुल मानते हैं कि धोनी की जगह लेना तो किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन ‘रांची के उस राजकुमार’ ने विकेटकीपिंग के इतने ऊंचे मानदंड कायम किए हैं कि उन पर खरे उतरना भी किसी के लिए आसान नहीं है.

🗣️ KL Rahul on gearing up for the wicket-keeping duties in white-ball cricket. #TeamIndia | @klrahul11 pic.twitter.com/T7cMKUx5uU