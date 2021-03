रॉयल लंदन कप में खेलेंगे श्रेयर अय्यर, इस काउंटी टीम ने किया करार

टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. काउंटी टीम लंकाशायर ने फिफ्टी ओवरों के टूर्नामेंट के लिए उन्हें अनुबंधित किया है. वह इस सीजन के रॉयल लंदन कप में टीम के लिए खेलते दिखेंगे. श्रेयस अय्यर लंकाशायर के लिए खेलने वाले ओवरऑल छठे भारतीय होंगे. लंकाशायर क्लब प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है.

क्लब ने कहा, '2021 के रॉयल लंदन कप के लिए विदेशी प्लेयर के रूप में भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के साथ करार करने की हमें खुशी हो रही है. अय्यर 15 जुलाई को 50 ओवरों के टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचेंगे. वह महीने भर चलने वाले ग्रुप स्टेज मैचों के लिए रेड रोज (लंकाशायर) के साथ रहेंगे.

