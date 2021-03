एक बार फिर मैच में विवाद, अब थर्ड अंपायर ने 'सॉफ्ट सिग्नल' के फैसले को पलटा

'सॉफ्ट सिग्नल' विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मंगलवार को क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे वनडे में एक बार फिर यह सवालों के घेरे में आ गया है. काइल जेमिसन ने अपनी गेंद पर तमीम इकबाल का शानदार कैच पकड़ा. मैदानी अंपायर ने भी 'सॉफ्ट सिग्नल' आउट दे दिया. लेकिन तीसरे अंपायर क्रिस गैफनी ने फैसले को पलटते हुए नॉट आउट करार दिया.

यह पूरा वाकया बांग्लादेश की पारी के 15वें ओवर में हुआ. कई एंगल से रिप्ले देखने के बाद तीसरे अंपायर ने तमीम इकबाल के पक्ष में फैसला दिया. तीसरे अंपायर का मानना था कि जेमिसन ने कैच तो लिया है, लेकिन कैच के समय वह पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थे. लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इस फैसले से बेहद नाखुश दिखे. उनका मानना था कि कैच को पूरी तरह से लपकने के बाद ही गेंद जमीन से टकराई थी.

Controversy in New Zealand with this effort from Kyle Jamieson called 'no catch' #NZvBAN pic.twitter.com/XgMeWabC0x