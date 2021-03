टीम इंडिया के फैन हुए माइकल वॉन, टी20 वर्ल्ड कप को लेकर की ये भविष्यवाणी

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन टीम इंडिया के फैन हो गए हैं. वॉन ने टेस्ट के बाद टी20 सीरीज पर कब्जा करने वाली टीम इंडिया की तारीफ की है. कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने शनिवार को खेले गए टी20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 36 रनों से शिकस्त दे दी. टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज पर 3-2 से कब्जा कर लिया. इससे पहले टीम इंडिया टेस्ट सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी.

टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले के बाद वॉन ने ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. बेहतर टीम जीती है...जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को इस टीम में शामिल कर दीजिए तो भारतीय परिस्थिति में ये टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार है. वॉन ने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज शानदार रही.

India have adapted brilliantly in this series ... the better team have won ... Add @Jaspritbumrah93 & @imjadeja to this team in Indian conditions & they are favourites to win the T20 World Cup ... Great series to watch .. #INDvsENG