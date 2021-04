IPL: पडिक्कल के आगे रॉयल्स के गेंदबाज पस्त, शतक जड़कर मचाई धूम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आईपीएल करियर का अपना पहला शतक जड़ा. आईपीएल-14 के 16वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ देवदत्त ने नाबाद 101 (52 गेंदों में) रन बनाए. देवदत्त ने मुस्ताफिजुर रहमान की गेंद पर चौके के साथ 51 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया.

देवदत्त ने अपनी पारी में 11 चौके और 6 छक्के जड़े. उनकी इस पारी की बदौलत आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से करारी मात दी. देवदत्त पडिक्कल आईपीएल में शतक जड़ने वाले तीसरे युवा बल्लेबाज हैं. उन्होंने 20 साल 289 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है.

आइपीएल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड मनीष पांडे के नाम है. पांडे ने 2009 में 19 साल 253 दिन की उम्र में शतक जड़ा था. दिल्ली कैपिटल्स के मौजूदा कप्तान ऋषभ पंत 20 साल 218 दिन की उम्र में शतक जड़कर इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं.

IPL: सबसे कम उम्र में शतक

19 साल, 253 दिन - मनीष पांडे, 2009

20 साल, 218 दिन - ऋषभ पंत, 2018

20 साल, 289 दिन - देवदत्त पडिक्कल, 2021

22 साल, 151 दिन - संजू सैमसन, 2017

23 साल, 122 दिन - क्विंटन डिकॉक, 2016

देवदत्त आईपीएल में शतक जड़ने वाले तीसरे अनकैप्ड प्लेयर हैं. इससे पहले पॉल वल्थाटी और मनीष पांडे यह कारनामा कर चुके हैं. वल्थाटी ने 2011 में पंजाब किंग्स के लिए सीएसके के विरुद्ध नाबाद 120 रन बनाए थे. वहीं, मनीष पांडे ने 2009 में आरसीबी के लिए खेलते हुए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ नाबाद 114 रनों की पारी खेली थी.

वानखेड़े स्टेडियम में देवदत्त ने राजस्थान के गेंदबाजों खासकर राहुल तेवतिया और मुस्ताफिजुर रहमान की जमकर खबर ली. देवदत्त और विराट कोहली ने 16.3 ओवरों में नाबाद 181 रनों की साझेदारी की. कोहली ने भी नाबाद 72 रनों की पारी खेली. यह आरसीबी के आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है. इससे पहले साल 2013 में क्रिस गेल और तिलकरत्ने दिलशान ने आरसीबी के लिए 167 रनों की ओपनिंग साझेदारी की थी.

A SIX from @devdpd07 and that's a brilliant 100-run partnership between the openers.



Live - https://t.co/dch5R4juzp #RCBvRR #VIVOIPL pic.twitter.com/Po1tv7hHEc