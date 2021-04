IPL: सैम कुरेन के जाल में फंसे रसेल, गंभीर बोले- ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते

आईपीएल-14 के 15वें मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 18 रनों से हरा दिया. केकेआर ने एक समय अपने पांच विकेट 31 रनों पर खो दिए थे, तब ऐसा लग रहा था कि चेन्नई यह मैच आसानी से जीत जाएगी. लेकिन आंद्रे रसेल ने 22 गेंदों पर 54 रन बनाकर मैच में रोमांच ला दिया था.

रसेल ने अपनी तूफानी पारी में 6 छक्के और 3 चौके लगाए. रसेल को 12वें ओवर में सैम कुरेन ने बोल्ड कर दिया. केकेआर के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर ने रसेल के आउट होने पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है. गंभीर ने कहा कि आंद्रे रसेल को आउट होने का पछतावा होगा. रसेल के पास शतक लगाकर टीम को जीत दिलाने का बेहतरीन मौका था.

गंभीर ने ईएसपीएन क्रिकइंफो से कहा, 'जिस तरह से रसेल गेंद को हिट कर रहे थे, मुझे यकीन है कि वह 3-4 चार ओवर और खेलना चाहते थे. रसेल को पाता था कि जब तक वह क्रीज पर हैं, तब तक ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करने नहीं आएगा. मैं समझता हूं कि रसेल झांसे में फंस गए. शार्दुल ने रसेल को ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी की थी. सैम कुरेन के लिए भी ऑफ स्टम्प पर गेंदबाजी करने के लिए फील्ड सेट की गई थी. रसेल कुरेन से भी यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो भी वहीं गेंद डालेंगे. लेकिन कुरेन ने रसेल को लेग स्टंप पर बॉल किया और वो बोल्ड हो गए.'

