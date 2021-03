ICC ‘महीने का खिलाड़ी’: अश्विन ने जीता अवॉर्ड, इंग्लिश कप्तान रूट को पछाड़ा

अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर रिवचंद्रन अश्विन ने फरवरी में शानदार प्रदर्शन के दम पर आईसीसी ‘प्लेयर ऑफ द मंथ (महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी)' पुरस्कार जीत लिया है. इस रेस में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और वेस्टइंडीज के नए बल्लेबाजी सनसनी काइल मायर्स भी शामिल थे.

34 साल के अश्विन ने इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैच खेले, जिसमें चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट में गेंद से कमाल करने के साथ उन्होंने 106 रन बनाए थे. उन्होंने अहमदाबाद में तीसरे टेस्ट में अपने विकेटों की संख्या को 400 के पार पहुंचा दिया.

24 wickets in February 📈 A match-defining hundred vs England 💥 ICC Men's Player of the Month ✅ Congratulations, @ashwinravi99 ! pic.twitter.com/FXFYyzirzK

अश्विन कुल 176 रन बनाने के साथ 24 विकेट लेकर पुरुष वर्ग में फरवरी महीने के अवॉर्ड के हकदार बने. महिला वर्ग में इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट ने यह पुरस्कार जीता है.

Three ODIs in February. 231 runs. 231 average 🤯



She's the new number 1️⃣ women's ODI batter and now @Tammy_Beaumont has another individual accolade to her name 🌟



Congratulations, Tammy! 👏 pic.twitter.com/770bgYCr7v