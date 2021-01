IPL: उथप्पा अब राजस्थान रॉयल्स में नहीं, कर सकते हैं इस टीम की ओपनिंग

आईपीएल की पूर्व चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अपने सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को तीन बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के हाथों ट्रेड किया है, यह नकद सौदा हुआ है. राजस्थान रॉयल्स ने दिसंबर 2019 में उथप्पा को 3 करोड़ रुपये में खरीदा था.

35 साल के उथप्पा ने यूएई में खेले गए पिछले सीजन में राजस्थान के लिए 12 मैच खेले थे, जिसमें वह 16.33 की औसत से 196 रन बना पाए, जिसमें उनका एक भी अर्धशतक नहीं रहा.

उथप्पा रिटायर्ड शेन वॉटसन की जगह सुपर किंग्स की और से पारी की शुरुआत कर सकते हैं. दूसरी तरफ बुधवार को सीएसके ने सलामी बल्लेबाज मुरली विजय को रिलीज कर दिया है.

