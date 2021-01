राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बनाए गए संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ को किया गया बाहर

संजू सैमसन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सत्र में राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ियों के अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया गया है. हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अनुभवी सुरेश रैना को टीम में बरकरार रखा है.

आठों टीमों के लिए उन खिलाड़ियों की सूची देने की समय सीमा बुधवार तक की थी, जिन्हें उन्होंने आईपीएल 14 में बरकरार रखा है या रवाना कर दिया है. सैमसन को राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाया गया. जबकि स्मिथ का अनुबंध बढाया नहीं गया है. रॉयल्स के मालिक मनोज बदाले ने एक बयान में कहा ,‘आईपीएल के विस्तार के साथ कप्तानी पूरे साल का जिम्मा हो गया है और ऐसे में सक्षम भारतीय कप्तान होना जरूरी है.’

