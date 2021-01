मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट को अलविदा कहा, मुंबई ने कर दिया था बाहर

श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सत्र के लिए मुंबई इंडियंस (MI) के साथ करार का नवीनीकरण नहीं होने के बाद फ्रेंचाइजी क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 170 विकेट ले चुके मलिंगा ने अपनी टीम को इस महीने की शुरुआत में ही अपने फैसले से अवगत करा दिया था, जिससे वह चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, मुंबई इंडियंस ने एक बयान में यह जानकारी दी.

37 साल के मलिंगा टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन टी20 खेलते हैं. पिछले साल उन्होंने श्रीलंका के लिए टी20 विश्व कप खेलने की इच्छा जताई थी जो अक्टूबर नवंबर 2020 में होना था.

👀 Malinga is staring down. He lifts his hand up and kisses the ball. Wankhede is echoing with MA-LIN-GA MA-LIN-GA as he picks up momentum in his run up. He slings and bowls. The ball moves, dips and finds the base of the stump through the batsman’s defence. 🎯 pic.twitter.com/kFe7H8JSt9