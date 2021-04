IPL: रसेल का खुलासा, बताया आउट होने के बाद क्यों सीढ़ियों पर बैठ गए थे

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मैच में आउट होने के बाद काफी निराश थे. वह ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठकर मैच देखने लगे. उन्होंने हेलमेट, पैड और दस्ताने भी नहीं उतारे थे. रसेल की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस मैच में केकेआर को 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. इस बीच, आंद्रे रसेल ने खुलासा किया है कि उन्होंने आउट होने के बाद ऐसा क्यों किया था.

रसेल ने कहा कि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ड्रेसिंग रूम में जाएं और साथी खिलाड़ियों का सामना करें. 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर एक वक्त 31 रन पर 5 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी. इसके बाद रसेल और दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर केकेआर की उम्मीदों को जिंदा रखा. रसेल ने 21 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा. लेकिन वह पारी के 12वें ओवर में सैम कुरेन की गेंद पर बोल्ड हो गए.

दरअसल, रसेल को सैम कुरेन ने अपने जाल में फंसाया था. रसेल ने समझा कि कुरेन फील्ड के मुताबिक गेंद को ऑफ स्टम्प पर रखेंगे. जिसके चलते रसेल ने उसी मुताबिक शॉट लगाने का फैसला किया. लेकिन कुरेन की गेंद लेग स्टम्प की लाइन पर गिरी और वह बोल्ड हो गए.

रसेल ने KKR.in से कहा,' मैं बहुत भावुक था और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे ड्रेसिंग रूम में जाऊं. मैं अपनी टीम को जीत दिलाना चाहता था .' रसेल के आउट होने के बाद भी केकेआर की लड़ाई जारी रही. दिनेश कार्तिक और पैट कमिंस की पारियों की बदौलत वह 19.1 ओवरों में 202 रन तक पहुंचने में सफल रही.

