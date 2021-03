IPL नीलामी में 'अनसोल्ड' फिंच का धमाका, RCB के बॉलर को बनाया निशाना

ऑस्ट्रेलियाई टीम के सीमित ओवरों के कप्तान एरॉन फिंच फॉर्म में लौट आए हैं. फिंच ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में 79 रनों की नाबाद पारी खेली. फिंच ने 20वें ओवर में काइल जेमिसन को 4 छक्के जड़े. पिछले मैच में भी फिंच ने शानदार 69 रनों की पारी खेली थी.

34 साल के फिंच आईपीएल 2021 के ऑक्शन में 'अनसोल्ड' रहे थे. फिंच ने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये रखा था. वहीं, जेमिसन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 15 करोड़ रुपये खर्च कर खरीदा.

Aaron Finch smashes four sixes in the last over as Australia post 156/6 from their 20 overs.



Can the @BLACKCAPS chase this down?#NZvAUS | https://t.co/vHY5nULqOopic.twitter.com/ogtjThppnT — ICC (@ICC) March 5, 2021

आरसीबी से जुड़े गेंदबाजों का मौजूदा फॉर्म टीम के लिए चिंता का सबब हो सकता है. जेमिसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी सीरीज में अब तक काफी महंगे साबित हुए हैं. जेमिसन सीरीज के चार मैचों में 175 की खराब औसत से महज एक विकेट ले पाए हैं.

इससे पहले डेनियल क्रिश्चियन ने भी पीएसएल (PSL) के 13वें मैच में आखिरी ओवर में रिकॉर्ड 32 रन लुटाए थे. ऑस्ट्रेलियाई ऑलरांउडर क्रिश्चियन को आरसीबी ने 4.80 करोड़ रुपये में खरीदा था.

Aaron Finch is now Australia's leading run-scorer in men's T20Is!



He also becomes the first batsman from his country to hit 1⃣0⃣0⃣ T20I sixes 🔥#NZvAUS pic.twitter.com/RP5W9d8kIi — ICC (@ICC) March 5, 2021

वेलिंग्टन में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 156 रन बनाए. एक समय ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट 97 रनों पर गिर गए थे. लेकिन फिंच ने शानदार पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. फिंच ने अपनी पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए. उनके ये चारों छक्के पारी के आखिरी ओवर में आए. न्यूजीलैंड की ओर से ईश सोढ़ी ने 3 और ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट लिये.

एरॉन फिंच अब ऑस्ट्रेलिया के ओर से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन (2310 रन) बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं.

A clinical performance from Australia as they bowl New Zealand out for 106 to set up a 50-run win in the fourth #NZvAUS T20I.



The series is well and truly alive!



📝 Scorecard: https://t.co/vHY5nULqOo pic.twitter.com/6PaQJ9OAiy — ICC (@ICC) March 5, 2021

जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 18.5 ओवरों में 106 रनों पर ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 50 रनों से जीत लिया. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमिसन ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से केन रिचर्डसन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिये. 5 मैचों की टी20 सीरीज में दोनों टीमें अब 2-2 की बराबरी पर आ गई हैं. आखिरी टी20 मैच 7 मार्च को वेलिंग्टन में ही खेला जाएगा.