कोहली के टेस्ट करियर का '12वां Duck', 7 साल बाद सीरीज में दो बार '0' पर आउट

भारतीय कप्तान विराट कोहली एक बार फिर बल्ले से फ्लॉप रहे. इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी. लेकिन कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.

कोहली को बेन स्टोक्स ने विकेटकीपर बेन फोक्स के हाथों कैच कराया. कोहली दूसरी बार इस टेस्ट सीरीज में खाता खोले बगैर आउट हुए हैं. चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शून्य पर आउट हुए थे.‌ विराट कोहली को मोईन अली ने शानदार गेंद पर बोल्ड आउट किया था. मोईन की उस गेंद को 'ड्रीम बॉल' कहा गया था.

