IPL: सबसे महंगे बिके मॉरिस के लिए राजस्थान का खास प्लान, संगकारा ने किया खुलासा

राजस्थान रॉयल्स (RR) के क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा ने कहा कि आईपीएल (IPL) नीलामी में 16.25 करोड़ रुपये में खरीदे गए ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस की विशेष भूमिका टीम में तेज गेंदबाजी के अगुआ जोफ्रा आर्चर का सहयोग करने की होगी.

दक्षिण अफ्रीका के 33 साल के मॉरिस आईपीएल इतिहास में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. संगकारा ने वर्चुअल बातचीत में कहा, ‘नीलामी की कीमत की बात की जाए तो मॉरिस काफी ऊंची राशि में खरीदे गए. मॉरिस की हमारे साथ बहुत ही अहम भूमिका होगी जो (जोफ्रा) आर्चर का सहयोग करने की होगी. इससे हम जिस तरह से आर्चर को इस्तेमाल करें, उसमें और अधिक लचीलापन मिल जाएगा.’

श्रीलंका के 43 साल के महान बल्लेबाज संगकारा ने कहा, ‘साथ ही मॉरिस जब भी फिट रहे हैं तो उनके आंकड़े आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं और खेल पर प्रभाव के मामले में भी वह सर्वश्रेष्ठ हैं. इसलिए इस लिहाज से वह हमारे लिए काफी अहम हैं इससे हम आर्चर को अन्य तरीकों से इस्तेमाल के बारे में सोच सकते हैं.’

