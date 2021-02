IPL नीलामी: क्रिस मॉरिस ने रचा इतिहास, कृष्णप्पा गौतम बने सबसे महंगे भारतीय अनकैप्ड प्लेयर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी चेन्नई में हुई. आईपीएल की आठ फ्रेंचाइजी ने 61 स्थानों को भरने के लिए बोली लगाई. आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में यह पहला मौका है, जब चार खिलाड़ी 14 करोड़ या उससे ज्यादा में बिके हैं. क्रिस मॉरिस जहां आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. वहीं काइल जेमिसन, जाय रिचर्डसन, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी नीलामी में छाए रहे. अनकैप्ड खिलाड़ियों में कृष्णप्पा गौतम, शाहरुख खान और रिले मेरेडिथ पर पैसों की बरसात हुई.

नीलामी में बिके टॉप-5 खिलाड़ी-

1. क्रिस मॉरिस(16.25 करोड़ रुपये)

साउथ अफ्रीका के ऑलरांउडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा है. मॉरिस युवराज सिंह को पीछे छोड़ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. युवराज को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2015 में 16 करोड़ में खरीदा था. साथ ही वह विराट कोहली के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

विराट को पिछले साल 17 करोड़ रुपये की सैलरी मिली थी. मॉरिस ने नीलामी में अपना बेस प्राइस 75 लाख रखा था. मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी मॉरिस को खरीदने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन राजस्थान ने अंत में बाजी मारी. मॉरिस 2015 के आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं.

क्रिस मॉरिस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस साल रिलीज कर दिया था. क्रिस मॉरिस ने आईपीएल के 70 मैचों में 23.95 की औसत से 551 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 82 रन रहा है. मॉरिस ने 23.98 की औसत से 80 विकेट भी लिए हैं. मॉरिस के आने से राजस्थान टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर हो गया है.

2. काइल जेमिसन (15 करोड़ रुपये)

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 15 करोड़ रुपये में खरीदा है. जेमिसन को खरीदने के लिए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ने भी बोली लगाई थी. जेमिसन ने नीलामी में अपना बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखा था. 7 फुट 8 इंच लम्बे कद के इस गेंदबाज ने नवंबर 2010 में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

26 साल के जेमिसन ने टेस्ट मैचों में अब तक काफी प्रभावित किया है. जेमिसन ने 6 टेस्ट मैचों 36 विकेट लिए हैं. साथ ही उन्होंने 56.50 की औसत से 226 रन भी बनाए हैं. जेमिसन ने अब तक वनडे और टी20 इंटरनेशनल में 3-3 विकेट लिए हैं. जेमिसन पहली बार आईपीएल में खेलेंगे और वह आरसीबी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

How's that for numbers 💥💥



Here are the 🔝5️⃣ buys in the @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/SPagm8laZo