बिछ गई IPL 2021 की बिसात- नीलामी के बाद ऐसा है सभी 8 टीमों का फुल स्क्वॉड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 के लिए चेन्नई में नीलामी पूरी हो गई. अब फैन्स को दुनिया की सबसे लुभावनी टी20 लीग का बेसब्री से इंतजार है. संभावना है कि इस साल आईपीएल भारत में ही होगा. कोरोना महामारी के कारण IPL 2020 संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कराया गया था. सभी 8 टीमों ने आईपीएल के आगामी सीजन‌ के लिए कमर कस ली हैं. नीलामी में टीमों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खरीदकर स्क्वॉड को अंतिम रूप दे दिया है.

इस बार आईपीएल ऑक्शन में जमकर 'धन वर्षा' हुई. क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जबकि काइल जेमिसन, जाय रिचर्डसन, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी नीलामी में छा गए. अनकैप्ड खिलाड़ियों में कृष्णप्पा गौतम, शाहरुख खान और रिले मेरेडिथ पर पैसों की बरसात हुई.

