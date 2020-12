मेसी ने तोड़ा पेले का रिकॉर्ड, बार्सिलोना के लिए दागा 644वां गोल

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए 644वां गोल करके एक क्लब के लिए सर्वाधिक गोल करने का पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि एटलेटिको मैड्रिड ने रियल सोसिदाद को हराकर स्पेनिश फुटबॉल लीग में बढ़त बनाए रखी.

बार्सिलोना ने वालाडोलिड को 3-0 से मात दी. मेसी ने 65वें मिनट में गोल दागा. यह बार्सिलोना के लिए उनका 644वां गोल था. पेले ने सांतोस के लिए 1957 से 1974 के बीच 643 गोल किए थे.

