IND vs AUS: वॉर्नर-एबॉट मेलबर्न टेस्ट से बाहर, इस वजह से नहीं खेल पाएंगे ये मैच

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर भारत के खिलाफ मेलबर्न में 26 दिसंबर (बॉक्सिंग डे टेस्ट) से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट बाहर हो गए हैं. तेज गेंदबाज सीन एबॉट को भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के सख्त जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है.

डेविड वॉर्नर चोट से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया के बायो सिक्योर हब में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. वॉर्नर और एबॉट शनिवार को सिडनी से मेलबर्न के लिए रवाना हुए थे. इससे पहले सिडनी में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ चुके थे. वॉर्नर के अलावा एबॉट (पिंडली में खिंचाव) अपने घर पर चोट से उबर रह थे. सीए के प्रोटोकॉल की वजह से दोनों को टेस्ट से बाहर रखा गया है.

तीसरे टेस्ट से पहले यह जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापस आ जाएगी. वॉर्नर की अनुपस्थिति का मतलब है कि दूसरे टेस्ट में भी जो बर्न्स और मैथ्यू वेड की जोड़ी पारी का आगाज करेगी.

It has been confirmed that the groin injury will keep star opener, David Warner, out of the Boxing Day Test as well 🤕



Will Australia stick with Matthew Wade and Joe Burns at the top of the order in Warner's absence? 🧐#AUSvIND pic.twitter.com/NT2Us0xbDe