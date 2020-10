IPL: आज 'ताकतवर' KKR के सामने KXIP, क्रिस गेल को आजमाएगी पंजाब?

आईपीएल के 13वें सीजन के 24वें मुकाबले में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की टीमें आमने-सामने होंगी. अबु धाबी में यह मुकाबला दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा.

पंजाब की टीम लगातार चार मुकाबले गंवा चुकी है और वह अंक तालिका में सबसे नीचे है. छह मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल करने वाली इस टीम के लिए प्ले ऑफ की रेस मुश्किल होती जा रही है. दूसरी तरफ कोलकाता 5 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर चौथे स्थान पर है.

KKR vs KXIP : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच अब तक 25 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. कोलकाता ने 17, जबकि पंजाब ने 8 में जीत हासिल की है.

