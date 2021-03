IPL से पहले आई रहाणे की ये तस्वीर, दिल्ली कैपिटल्स ने लिखा- न्यू सीजन, न्यू लुक

आईपीएल 2021 के शुरू होने का फैन्स को बेसब्री से इंतजार है. सभी टीमें अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हैं. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भी मुंबई में नियमों के तहत क्वारंटीन हैं. इसी बीच फ्रेंचाइजी ने अजिंक्य रहाणे की एक तस्वीर शेयर की है. साथ ही फैन्स से तस्वीर को रेट करने के लिए भी कहा है.

अजिंक्य रहाणे नए लुक में काफी स्मार्ट लग रहे हैं और उन्होंने अपना चेहरा क्लीन शेव किया हुआ है. दिल्ली कैपिटल्स ने ट्विटर पर लिखा, 'नया सीजन, नया लुक. अजिंक्य रहाणे के नए लुक को 1-10 तक में रेट करें.'

New season 👉🏽 New look 😎



Rate @ajinkyarahane88's new look on a scale of 1️⃣ to 🔥#YehHaiNayiDilli #IPL2021 #VIVOIPL pic.twitter.com/1mWdCvdgOz