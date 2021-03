CSK ने IPL की तैयारी के लिए मुंबई को क्यों चुना? जानिए क्या है प्लान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में तीन बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम 9 अप्रैल से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए अब मुंबई में तैयारियां करेगी. महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली टीम ने 8 मार्च से एमए चिदंबरम स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया था. उसने बुधवार तक यहां अभ्यास किया और गुरुवार को उसकी टीम मुंबई रवाना हो गई.

सीएसके की विज्ञप्ति के अनुसार टीम अब एक महीने तक मुंबई में रहेगी. सीएसके के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केएस विश्वनाथन ने कहा, ‘खिलाड़ियों का मानना है कि यहां दो सप्ताह का शिविर काफी लाभकारी रहा. हमने चार या पांच दिन नेट्स पर भी अभ्यास किया.’

#Yellove on the move! All set to coast along from the east to the west! #WhistlePodu 💛🦁 pic.twitter.com/T2YhzRffoA