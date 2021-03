शादी करने जा रहा ये ऑस्ट्रेलियाई बॉलर, IPL के शुरुआती मुकाबले से हुआ बाहर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर (RCB) के लिए फिलहाल अच्छी खबर नहीं है. ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जाम्पा आईपीएल-2021 के पहले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. आरसीबी के डायरेक्टर माइक हेसन ने इस बात की जानकारी दी है. जाम्पा पिछले सीजन ही विराट कोहली की टीम के साथ जुड़े थे. दरअसल, 28 साल के जाम्पा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. जिसके चलते वह बेंगलुरु के शुरुआती मैच से बाहर रहेंगे.

माइक हेसन ने वीडियो संदेश में कहा, 'हमारे पास पहले गेम के लिए विदेशी खिलाड़ियों की पूरी फौज नहीं होगी. एडम जाम्पा शादी करने जा रहे हैं. यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण समय है और यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम अवगत हैं. हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं और हमें उम्मीद है कि उनका यह समय बेहतरीन हो. एक बार जब वह इन सभी चीजों से निपट लेंगे, तब वह टीम के साथ जुड़ जाएंगे.'

RCB’s IPL 2021 Camp and Player Availability



When’s the pre-season camp starting? When are the overseas players arriving? On @myntra presents Bold Diaries, Mike Hesson leaves no room for speculations ahead of #VivoIPL2021.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 #Classof2021 pic.twitter.com/yxBFNYVwW8