श्रेयस अय्यर को जल्द वापसी का भरोसा, फैन्स के नाम लिखा खास संदेश

टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोट के चलते इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों से बाहर हो गए हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स श्रेयस के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. अब श्रेयस ने इस मुश्किल घड़ी में मिल रहे समर्थन के लिए फैन्स का आभार जताया है. वह जल्द ही दमदार वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

26 साल के श्रेयस अय्यर ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं आपके संदेशों को पढ़ रहा हूं तथा इस प्यार और समर्थन से अभिभूत हूं. सभी का तहेदिल से आभार. कहा जाता है न कि जितना बड़ा झटका उतनी दमदार वापसी. मैं जल्द ही वापसी करूंगा.'

I’ve been reading your messages and have been overwhelmed by all the outpouring of love and support. Thank you from the bottom of my heart to everyone. You know what they say, the greater the setback, the stronger the comeback. I shall be back soon ❤️🙏 pic.twitter.com/RjZTBAnTMX