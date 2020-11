IPL से बाहर कोहली की RCB, 6 विकेट से जीतकर फाइनल की रेस में SRH

आईपीएल के 13वें सीजन का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने जीत लिया है. शुक्रवार रात उसने अबु धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से मात दी. पहले तो उसने बेंगलुरु को 131/7 रनों पर रोका और फिर 19.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य (132 रन) हासिल कर लिया. केन विलियमसन (नाबाद 50) और जेसन होल्डर (नाबाद 24 रन) ने टीम को जीत तक पहुंचाया. सनराइजर्स अब फाइनल में जाने के लिए क्वालिफायर-2 खेलेगी. सनराइजर्स की यह लगातार चौथी जीत रही.

इसके साथ ही विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम का सफर यहीं खत्म हो गया. वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई. उसे लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा.

सनराइजर्स अब क्वालिफायर-2 में 8 नवंबर को अबु धाबी में ही दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना करेगी. यह मैच जीतने वाले टीम फाइनल में 10 नवंबर को दुबई में मुंबई इंडियंस (MI) को टक्कर देगी.

132 रनों के छोट लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स को पहले ही ओवर में झटका लगा, जब श्रीवत्स गोस्वामी (0) को मोहम्मद सिराज ने विकेट के पीछे एबी डिविलियर्स के हाथों लपकवाया. सिराज ने कप्तान डेविड वॉर्नर (17) का भी विकेट लिया. डिविलियर्स ने कैच लपका.

43 रनों पर दूसरा विकट गिरा. 55 के स्कोर पर एडम जाम्पा ने सनराइजर्स को तीसरा झटका दिया, मनीष पांडे (24) विकेट के पीछे लपके गए. प्रियम गर्ग (7) युजवेंद्र चहल का शिकार बने. 67 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा. केन विलियमसन और जेसन होल्डर ने और कोई झटका लगने नहीं दिया. अंतिम ओवर में 9 रन बनाने थे, जिसे आसानी से हासिल कर लिया.

आरसीबी के गेंदबाजों ने सनराइजर्स के लिए छोटा छोटा लक्ष्य भी पहाड़ जैसा बना दिया था, लेकिन मैन ऑफ द मैच विलियमसन की सकारात्मक बल्लेबाजी ने अंतर पैदा किया. उन्होंने एक छोर संभाले रखा और 44 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं. उन्होंने होल्डर (20 गेंद पर नाबाद 24) के साथ 65 रनों की अटूट साझेदारी की जिससे सनराइजर्स ने 19.4 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

मोहम्मद सिराज (28 रन देकर 2) से मिली शानदार शुरुआत के बाद आरसीबी के स्पिनरों एडम जाम्पा (12 रन देकर एक) और युजवेंद्र चहल (24 रन देकर एक) ने 8 ओवरों में केवल 36 रन देकर दो विकेट लिये.

सनराइजर्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. उसे शीर्ष क्रम में ऋद्धिमान साहा की कमी खली, जो चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाए. उनकी जगह लेने वाले श्रीवत्स गोस्वामी ने अच्छी विकेटकीपिंग की, लेकिन बल्लेबाजी में वह खाता भी नहीं खोल पाए, मनीष पांडे (24) ने सिराज पर छक्का लगाया, लेकिन यह तेज गेंदबाज पावर प्ले में ही दूसरे सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (17) का विकेट लेने में सफल रहा.

शुरू में ओस का प्रभाव कम दिख रहा था और स्पिनरों ने आते ही शिकंजा कस दिया. पावरप्ले के बाद 7 ओवरों में केवल 24 रन बने, इस बीच गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंची, जबकि दो विकेट गिरे. जाम्पा ने पांडे को विकेट के पीछे कैच करवाया, जबकि चहल ने प्रियम गर्ग (14 गेंदों पर 7) को चलता किया.

अंतिम ओवर में सैनी को होल्डर ने जड़े चौके

विलियमसन ने सुंदर और चहल पर छक्के लगाकर रन गति बढ़ाई. अंतिम ओवर में सनराइजर्स को 9 रनों की जरूरत थी. ऐसे में होल्डर ने नवदीप सैनी की लगातार गेंदों पर चौके जड़कर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 131/7 रन

जेसन होल्डर और टी नटराजन की घातक गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सात विकेट पर 131 रनों पर रोक दिया. होल्डर ने 25 रन देकर 3 अहम विकेट निकाले, जबकि नटराजन ने 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जिसमें एबी डिविलियर्स (43 गेंदों पर 56 रन, 5 चौके) का विकेट भी शामिल है, जिन्हें उन्होंने यॉर्कर पर बोल्ड किया.

आरसीबी की तरफ से डिविलियर्स के अलावा एरॉन फिंच (30 गेंदों पर 32 रन, 3 चौके, 1 छक्का) ही कुछ योगदान दे पाए. सनराइजर्स की तरफ से दोनों स्पिनरों राशिद खान (4 ओवरों में 22 रन) और शाहबाज नदीम (30 रन देकर एक विकेट) तथा तेज गेंदबाज संदीप शर्मा (4 ओवरों में 21 रन) ने भी कसी हुई गेंदबाजी की.

होल्डर की घातक गेंदबाजी, कोहली लौटे

आरसीबी ने पहले टॉस गंवाया और फिर होल्डर की घातक गेंदबाजी के सामने सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे कप्तान विराट कोहली (6) और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल (1) के विकेट गंवा दिए. पिच में थोड़ी घास थी और होल्डर ने उससे मिल रही उछाल का पूरा फायदा उठाया. चोटिल ऋद्धिमान साहा की जगह टीम में लिए गए श्रीवत्स गोस्वामी ने कोहली का खूबसूरत कैच लिया, जबकि पडिक्कल ने होल्डर के अगले ओवर में मिडविकेट पर प्रियम गर्ग को कैच दिया.

स्कोर 15 रन था और दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन में थे. इस कारण आरसीबी पावर प्ले तक 32 रन तक ही पहुंच पाई. फिंच और डिविलियर्स क्रीज पर थे, लेकिन पारी का एकमात्र छक्का 10 वें ओवर में फिंच ने राशिद खान पर लगाया. इससे फिंच ने आईपीएल में अपने 2000 रन भी पूरे किए. इसके बावजूद 10 ओवरों के बाद स्कोर 2 विकेट पर 54 रन था और बल्लेबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था.

डिविलियर्स को दूसरे छोर से मदद नहीं

इसका प्रभाव यह पड़ा कि फिंच ने रन गति बढ़ाने के प्रयास में नदीम के अगले ओवर में हवा में लहराता कैच दे दिया, जबकि राशिद के शानदार फील्डिंग से नए बल्लेबाज मोईन अली को तुरंत वापस लौटना पड़ा. डिविलियर्स ने 20वीं गेंद का सामना करते हुए पहली बाउंड्री लगाई. उन्होंने 39 गेंदों पर 5वें चौके की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन दूसरे छोर से मदद नहीं मिली.

शिवम दुबे (13 गेंदों पर 8) को होल्डर ने तीसरा शिकार बनाया, जबकि नटराजन ने पहले वॉशिंगटन सुंदर (5) को आउट किया और फिर डिविलियर्स का खूबसूरत यॉर्कर पर कीमती विकेट लिया. मोहम्मद सिराज (नाबाद 10) दोहरे अंक में पहुंचने वाले तीसरे बल्लेबाज थे. नवदीप सैनी 9 रन बनाकर नाबाद रहे.