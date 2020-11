कोहली बोले- लगातार ‘बायो बबल’ में रहने से 'परेशानी', ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कही ये बात

भारतीय कप्तान विराट कोहली का मानना है कि लगातार ‘बायो बबल’ में रहना क्रिकेटरों के लिए मानसिक रूप से कठिन है और कोरोना महामारी के बीच जैविक सुरक्षित माहौल में खेलने के लिए किसी भी दौरे की अवधि पर भी गौर करना होगा.

भारतीय टीम आईपीएल (IPL) के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी, यानी एक ‘बायो बबल’ से उसे दूसरे में जाना होगा. कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘यह लगातार हो रहा है. हमारे पास बेहतरीन टीम है तो यह उतना कठिन नहीं लग रहा. बायो बबल में रह रहे सभी लोग शानदार हैं, माहौल अच्छा है. यही वजह है कि हम साथ खेलने का और बायो बबल में साथ रहने का मजा ले रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन लगातार ऐसा होने से यह कठिन हो जाता है.’ आईपीएल खेल रहे क्रिकेटर अगस्त से यूएई में हैं. इसके बाद भारतीय टीम में शामिल सभी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे, यानी बाहरी दुनिया से लंबे समय तक कटे रहेंगे.

