IPL क्वालिफायर-1: 5वें खिताब से एक कदम दूर मुंबई, दिल्ली को 57 रनों से रौंद फाइनल में

आईपीएल के 13वें सीजन के क्वालिफायर-1 में मुंबई इंडियंस (MI) ने बाजी मारी. गुरुवार रात दुबई में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 57 रनों से मात दी. 201 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 20 ओवरों में 143/8 रन ही बना पाई. जसप्रीत बुमराह (3-1-14-4) और ट्रेंट बोल्ट (2-1-9-2) की तूफानी गेंदबाजी ने दिल्ली की कमर तोड़ दी.

इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने 5वें खिताब की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. उसने छठी बार फाइनल में जगह बनाई. मुंबई इससे पहले 2010, 2013, 2015, 2017 और 2019 में भी फाइनल में पहुंची थी. दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के पास एक और मौका है. वह अब 8 नवंबर को क्वालिफायर-2 जीतकर फाइनल का सफर तय कर सकती है, जहां उसका सामना एलिमिनेटर (SRH vs RCB) में जीत हासिल करने वाली टीम से होगा.

201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली को पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने दो झटके दिए. दूसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ (0) विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों लपके गए, जबकि पांचवीं गेद पर अजिंक्य रहाणे (0) एलबीडब्ल्यू हो गए.

इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने शिखर धवन (0) को बोल्ड कर दिया. शून्य पर 3 विकेट गिर गए. कप्तान श्रेयस अय्यर (12) भी टिक नहीं पाए. बुमराह की गेंद पर रोहित शर्मा ने कैच किया. 20 के स्कोर पर दिल्ली का चौथा विकेट गिरा. 41 के स्कोर आधी टीम लौट गई. ऋषभ पंत (3) का विकेट क्रुणाल पंड्या को मिला.

112 के स्कोर छठा विकेट मार्कस स्टोइनिस (65) का गिरा, जिन्हें बुमराह ने बोल्ड किया. उसी ओवर में उन्होंने दिल्ली को 7वां झटका दिया. डैनियल सैम्स (0) को डिकॉक ने लपका. 8वां विकेट 141 रनों पर गिरा. अक्षर पटेल (42) का विकेट कीरोन पोलार्ड को मिला.

Trent Boult and Jasprit Bumrah have run riot against #DelhiCapitals 🔥🔥#DelhiCapitals are 4 down for 20 in 4 overs. #MIvDC #Dream11IPL pic.twitter.com/1i6fCUft8h — IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2020



ऐसी रही दिल्ली कैपिटल्स की पारी

बड़े लक्ष्य के सामने दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही. बोल्ट ने पहले ओवर में ही पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे को आउट किया तो बुमराह ने अगले ओवर में शिखर धवन की गिल्लियां बिखेरीं. दिल्ली का खाता भी नहीं खुला था और उसके 3 विकेट गिर गए थे. बुमराह ने भी कप्तान श्रेयस अय्यर (12) को नहीं टिकने दिया, जबकि ऋषभ पंत (3) फिर से नाकाम रहे.

ओस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और ऐसे में स्टोइनिस ने राहुल चाहर को निशाने पर रखा, जिन्होंने 2 ओवर में 35 रन लुटाए. स्टोइनिस ने उन पर 3 छक्के लगाए, जबकि अक्षर ने कीरोन पोलार्ड पर दो छक्के जड़कर मैच को रोमांचक बना दिया.

ऐसे में बुमराह ने गेंद थामी और पहली गेंद पर ही स्टोइनिस की गिल्लियां बिखेरीं और फिर डैनियल सैम्स को विकेट के पीछे कैच कराया. स्टोइनिस ने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए. पटेल आखिरी ओवर में आउट हुए. उनकी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल हैं. कैगिसो रबाडा 15 रन बनाकर नाबाद रहे

मुंबई इंडियंस ने 200/5 का स्कोर खड़ा किया

अनुभवी रविचंद्रन अश्विन से मिले झटकों के बावजूद मुंबई इंडियंस ने सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन के अर्धशतकों की मदद से 5 विकेट पर 200 रनों का मजबूत स्कोर बनाया. अश्विन ने 29 रन देकर 3 विकेट लिये. क्विंटन डिकॉक (25 गेंदों पर 40), सूर्यकुमार (38 गेंदों पर 51 रन, 6 चौके, 2 छक्का) और किशन (30 गेंदों पर नाबाद 55 रन, 4 चौके, 3 छक्के) ने उपयोगी पारियां खेलीं.

डेथ ओवरों में हार्दिक-किशन ने रन लूटे

डेथ ओवरों में धमाल मचाने वाले हार्दिक पंड्या ने 14 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से नाबाद 37 रन बनाए, जिससे मुंबई ने अंतिम 3 ओवरों में 55 रन जुटाए. पहले 10 ओवरों में अगर सूर्यकुमार ने पारी संवारी तो अंतिम 10 ओवर में यह जिम्मा किशन ने बखूबी संभाला. इन दोनों ने नियमित अंतराल में विकेट गिरने के बावजूद एक छोर संभाले रखा. किशन और हार्दिक ने अंत में 23 गेंदों पर 60 रनों की साझेदारी की.

A fine half-century from Suryakumar Yadav & Ishan Kishan and Hardik Pandya's late blitz guide #MumbaiIndians to a mammoth total. #DelhiCapitals chasing this down?🤔#MIvDC #Dream11IPL pic.twitter.com/ttUmKx8SVu — IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2020

दिल्ली के दो प्रमुख गेंदबाज कैगिसो रबाडा (42 रन) और एनरिक नोर्तजे (50 रन देकर एक विकेट) ने 8 ओवर में 92 रन लुटाए. आईपीएल में पिछले 26 में से 20 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और इसलिए अय्यर ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी सौंपने में कोई देर नहीं लगाई.

'0' पर लौटे रोहित, जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

डिकॉक ने डेनियल सैम्स के पहले ओवर में तीन चौकों की मदद से 15 रन जुटाए, लेकिन रोहित शर्मा चोट से उबरने के बाद लगातार दूसरे मैच में नाकाम रहे. अश्विन ने खूबसूरत ऑफ ब्रेक पर रोहित को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. रोहित ने आईपीएल में सर्वाधिक 13 बार शून्य पर आउट होने के हरभजन सिंह और पार्थिव पटेल के रिकॉर्ड की बराबरी की.

डिकॉक ने अपने आक्रामक तेवर बरकरार रखे और नए बल्लेबाज सूर्यकुमार ने उनका पूरा साथ दिया, जिससे मुंबई ने पावर प्ले में स्कोर एक विकेट पर 63 रन पर पहुंचाया. सूर्यकुमार ने अश्विन को निशाने पर रखकर उन पर 2 छक्के लगाए, लेकिन इस ऑफ स्पिनर ने डिकॉक को हवा में लहराता कैच देने के लिए मजबूर किया. डिकॉक ने 5 चौके और एक छक्का लगाया.

ईशान किशन की जोरदार बल्लेबाजी

लेकिन बीच के ओवरों में केवल 15 रन बने तथा सूर्यकुमार और कीरोन पोलार्ड पवेलियन लौटे. नोर्तजे ने सूर्यकुमार को पवेलियन भेजा, जिन्होंने सीमा रेखा पर कैच देने से पहले मिडविकेट पर दर्शनीय चौके से अर्धशतक पूरा किया था. अश्विन ने पोलार्ड को खाता भी नहीं खोलने दिया. किशन ने इसके बाद ‘गियर’ बदले. उन्होंने रबाडा पर डीप स्क्वॉयर लेग पर लगाया गया छक्का शानदार था.

क्रुणाल भी नोर्तजे पर छक्का जड़कर मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर आसान कैच दे बैठे. सैम्स के 18वें ओवर में हार्दिक ओर किशन ने छक्के लगा. हार्दिक ने रबाडा और नोर्तजे पर 2 छो छक्के जड़कर उनका गेंदबाजी विश्लेषण बिगाड़ दिया. किशन ने नोर्तजे की पारी की आखिरी गेंद छक्के के लिए भेजकर अपना अर्धशतक पूरा किया.