IPL: इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर ने धोनी को बताया 'जीनियस', माही के फैसले से है हैरान

इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन ने कहा है कि वह मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ‘जीनियस’ महेंद्र सिंह धोनी के फैसले से ‘हैरान’ थे. दरअसल, धोनी ने दबाव की स्थिति में कुरेन को अपने से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा था.

टूर्नामेंट के पहले मैच में 22 साल के इस ऑलराउंडर ने सीएसके (CSK) की 5 विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई. प्रभावी गेंदबाजी करने के बाद कुरेन ने सिर्फ छह गेंदों में 18 रनों की पारी खेलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की.

चौथे विकेट के रूप में रवींद्र जडेजा के आउट होने के बाद धोनी ने सभी को हैरान करते हुए कुरेन को अपने से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा, जबकि टीम को 17 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी.

Samuel Mathew Curran aka Kadai Kutty Singam, our man of the moment! 🦁💛 #WhistlePodu #Yellove #WhistleFromHome pic.twitter.com/WRSCHxOACg