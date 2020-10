IPL: फिट हैं ये स्टार- चेन्नई लौटेगी अपने रंग में? आज SRH से मिलेगी जोरदार टक्कर

आईपीएल के 13वें सीजन के 14वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें भिड़ेंगी. बल्लेबाजों की नाकामी के कारण पिछले मैचों में अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाने वाली चेन्नई टीम अंबति रायडू और ड्वेन ब्रावो के फिट होने से मजबूती के साथ मैदान पर उतरेगी. दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

चेन्नई की आईपीएल के उद्घाटन मैच में मुंबई इंडियंस पर जीत के नायक रहे रायडू मांसपेशियों के खिंचाव के कारण अगले दो मैचों में नहीं खेल पाए, जबकि ब्रावो कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) के दौरान चोटिल हो गए थे और उन्होंने आईपीएल के इस सत्र में अब तक कोई मैच नहीं खेला है. चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ केएस विश्वनाथन ने पीटीआई से कहा, ‘रायडू और ब्रावो दोनों चयन के लिए उपलब्ध हैं.’

CSK vs SRH: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 12 मुकाबले (2013-2019) हो चुके हैं. चेन्नई ने 9 और पंजाब ने 3 मैच जीते हैं.

