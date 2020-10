IPL: मैच में रॉबिन उथप्पा से हुई बड़ी गलती, ICC गाइडलाइन का किया उल्लंघन

राजस्थान रॉयल्स (RR) के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में गेंद पर लार लगाते हुए देखा गया जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के कोविड-19 से जुड़े दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है.

यह घटना बुधवार को तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद के बाद घटी जब उथप्पा ने सुनील नरेन का हवा में लहराता कैच छोड़ा था. उन्हें मिड ऑन क्षेत्र में गेंद पकड़ने के बाद उस पर लार लगाते हुए देखा गया और इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

आईपीएल ने इस घटना के बारे में अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है. आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के कारण इस साल जून में गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था.

Did Uthappa just used his spit to shine the ball after dropping the catch? That wasn't allowed right... #RRvsKKR #IPL2020 #asktheexperts @virender_swag @bhogleharsha pic.twitter.com/KuQkPRcCpJ