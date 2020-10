फ्रेंच ओपनः वर्ल्ड नंबर-1 जोकोविच का जोरदार खेल, रोलां गैरो पर 70वीं जीत

वर्ल्ड नंबर-1 सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम मुकाबले में आसान जीत से तीसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि महिलाओं में सोफिया केनिन और जेलेना ओस्टापेंको ने भी अपने मैच जीत लिये. जोकोविच ने लिथुआनिया के गैरवरीय रिकार्ड्स बेरांकिस पर 6-1, 6-2, 6-2 से जीत हासिल की.

जोकोविच ने तीसरे दौर तक पहुंचने में अब तक यहां केवल 10 गेम गंवाए हैं. सर्बियाई खिलाड़ी ने 2016 में रोलां गैरो में खिताब जीतकर अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया था. अब उनका सामना कोलंबियाई खिलाड़ी डेनियल ई. गालान से होगा. इसके साथ ही जोकोविच ने यहां की लाल बजरी पर 70वीं जीत हासिल की.

18वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच ने इस साल सिर्फ एक मैच गंवाया है, जबकि उन्हें 33 में जीत हासिल हुई है. उन्हें एकमात्र हार पिछले महीने अमेरिकी ओपन में डिस्क्वालिफाई करने के बाद मिली थी. वहीं, कनाडा के नौंवे वरीय डेनिस शापावालोव को उलटफेर का सामना करना पड़ा. उन्हें स्पेन के रोबर्टो कारबालेस बाएना ने 7-5, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 8-6 से पराजित किया.

7⃣0⃣ career wins at RG 🥳@DjokerNole races past Berankis 6-1 6-2 6-2 to advance to the third round in a tidy 1 hour and 23 minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/NW679IlnAx