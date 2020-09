IPL: चहल की फिरकी से गदगद कोहली, बोले- युजी ने तो मैच का पासा ही पलट दिया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली ने युजवेंद्र चहल की जमकर तारीफ की है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आईपीएल में सोमवार को खेले गए मैच में जीत का श्रेय इस लेग स्पिनर को दिया. सनराइजर्स एक समय दो विकेट पर 121 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रहा था, लेकिन चहल ने यहां पर दो विकेट लिये और इसके बाद हैदराबाद की टीम 164 रनों के लक्ष्य के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरकर 153 रन पर आउट हो गई

कोहली ने मैच के बाद, ‘ईमानदारी से कहूं तो यह शानदार मैच था. पिछले साल परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे थे. हमने संयम बनाए रखा और युजी (चहल) ने मैच का पासा पूरी तरह से हमारे पक्ष में कर दिया. उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास कौशल है तो आप विकेट ले सकते हो. उन्होंने मैच का पासा पलटा.’

