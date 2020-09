RCB के आगे बिखरी सनराइजर्स टीम, कोहली ब्रिगेड ने 10 रनों से बाजी मारी

युवा देवदत्त पडिक्कल और अनुभवी एबी डिविलियर्स के अर्धशतकों के बाद युजवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराकर आईपीएल में अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की. 164 रनों के लक्ष्य के आगे सनराइजर्स की टीम 19.4 ओवरों में 153 रनों पर आउट हो गई. जॉनी बेयरस्टो (43 गेंदों पर 61 रन, छह चौके, दो छक्के) और मनीष पांडे (33 गेंदों पर 34, तीन चौके, एक छक्का) ने दूसरे विकेट के लिए 71 रन जोड़े.

एक समय सनराइजर्स का स्कोर दो विकेट पर 121 रन था, लेकिन उसने आखिरी आठ विकेट 26 गेंद और 32 रन के अंदर गंवा दिए. चहल ने 4 ओवरों में 18 रन देकर 3 विकेट निकाले और विकेटों के पतन की शुरुआत की. शिवम दुबे (15 रन देकर दो) और नवदीप सैनी (25 रन देकर दो) ने भी प्रभावशाली गेंदबाजी की.

सनराइजर्स ने दूसरे ओवर में ही कप्तान डेविड वॉर्नर (6) का विकेट गंवा दिया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए. बेयरस्टो और पांडे दोनों ने ढीली गेंदों का इंतजार करके लंबे शॉट खेलकर पारी को संवारा. बेयरस्टो को 40 और 44 रन के निजी योग पर जीवनदान मिले. उन्होंने इसका फायदा उठाकर उमेश यादव की गेंद पर करारा चौका लगाकर 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक और टीम का शतक पूरा किया.

इस बीच हालांकि आरसीबी के तुरूप के इक्के चहल ने पांडे को आसान कैच देने के लिए मजबूर किया. उमेश यादव ने गेंदबाजी में निराश किया और चार ओवरों में 48 रन लुटाए, बेयरस्टो ने शुरू से उन्हें निशाने पर रखा. चहल ने अपने आखिरी ओवर में बेयरस्टो को लेग ब्रेक और फिर विजय शंकर को गुगली पर बोल्ड करके पासा पलट दिया जिसके बाद सनराइजर्स की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.

मिशेल मार्श का चोटिल होना सनराइजर्स को भारी पड़ा क्योंकि प्रियम गर्ग (12) ने अनुभवहीनता के कारण अपना विकेट गंवाया और अभिषेक शर्मा (7) रन आउट होने के साथ राशिद खान को चोटिल भी कर गए, मार्श बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन तुरंत ही आउट होने के बाद लड़खड़ाते हुए पवेलियन लौटे.

इससे पहले विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 5 विकेट पर 163 रन बनाए. आईपीएल में अपना पहला मैच खेल रहे युवा देवदत्त पडिक्कल ने 42 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 56 रन बनाए, जबकि अनुभवी एबी डिविलियर्स ने 30 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल रहे.

सनराइजर्स के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने पावरप्ले में 53 रन देने के बाद मिशेल मार्श के चोटिल होने के बावजूद अच्छी वापसी की. उसकी तरफ से विजय शंकर, टी नटराजन और अभिषेक शर्मा ने एक- एक विकेट लिया.

युवा पडिक्कल ने दर्शनीय शॉट लगाए

20 साल के कर्नाटक के बल्लेबाज पडिक्कल ने पहले ओवर से ही आत्मविश्वास दिखाया और घरेलू क्रिकेट की अपने फॉर्म के अनुरूप बल्लेबाजी की. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को सम्मान दिया, लेकिन दूसरे छोर से गेंदबाजों को निशाने पर रखकर मैदानों के चारों तरफ दर्शनीय शॉट लगाए. इस कारण डेविड वॉर्नर को पहले 6 ओवरों में ही गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन करने पड़े.

मिशेल मार्श टखना मुड़ने से बाहर गए

मिशेल मार्श के टखना मुड़ जाने के कारण बाहर हो जाने से वॉर्नर की परेशानी बढ़ गई. उनका ओवर पूरा करने के लिए विजय शंकर पर एरॉन फिंच (27 गेंदों पर 29, एक चौका, दो छक्के) ने पारी का पहला छक्का लगाया. फिंच ने पावरप्ले के बाद गेंद संभालने वाले करिश्माई लेग स्पिनर राशिद खान की गेंद भी छह रन के लिए भेजी.

देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा अर्धशतक

क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण पर अर्धशतक जड़ने वाले पडिक्कल ने आईपीएल में भी यह कारनामा किया. उन्होंने अभिषेक की गेंद पर डीप स्क्वॉयर लेग पर चौका जड़कर अपनी फिफ्टी पूरी की. राशिद इसे कैच में बदल सकते थे, लेकिन वह गेंद का सही अनुमान नहीं लगा पाए.

फिंच और पडिक्कल ने जोड़े 90 रन

सनराइजर्स के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में बल्लेबाजों को बांधे रखा. विजय शंकर ने पडिक्कल को बोल्ड किया तो अभिषेक ने अगले ओवर की पहली गेंद पर फिंच को एलबीडब्ल्यू आउट करके सनराइजर्स में जोश भरा. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 90 रन जोड़े.

कोहली लंबा शॉट खेलने के चक्कर फंसे

इसके बाद कप्तान विराट कोहली (13 गेंदों पर 14 रन) और डिविलियर्स क्रीज पर थे, लेकिन चार ओवर तक गेंद सीमा रेखा तक नहीं पहुंची. कोहली ने लंबा शॉट खेलने के प्रयास में ही सीमा रेखा पर कैच दिया.

डिविलियर्स ने पुरजोर कोशिश की

अब दारोमदार डिविलियर्स पर था, जिन्होंने अपनी ख्याति के अनुरूप 19वें ओवर में संदीप शर्मा पर लगातार दो छक्के लगाए और फिर रन आउट होने से पहले अपना अर्धशतक पूरा किया. भुवनेश्वर ने हालांकि पारी की अंतिम चार गेंदों पर केवल एक रन दिया.