IPL: सिराज के तूफान के आगे KKR तहस-नहस, 8 विकेट से रौंदकर RCB नंबर-2 पर

आईपीएल के 13वें सीजन के 39वें मैच में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बाजी मारी. बेंगलुरु ने अबु धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की चुनौती 8 विकेट से ध्वस्त की. आरसीबी ने 13.3 ओवरों में 85/2 रन बनाए और जीत का मामूली लक्ष्य हासिल कर लिया. आरसीबी की जीत के हीरो स्विंग गेंदबाज मोहम्मद सिराज (4-2-8-3) रहे, जिन्होंंने कोलकाता की कमर तोड़ दी. बेंगलुरु को प्ले ऑफ के लिए अब महज एक जीत की दरकार है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की यह 7वीं जीत रही और वह 10 मैचों में 14 अंक हासिल कर अंक तालिका में अब दूसरे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) टीम के भी 14 अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के आधार पर वह टॉप पर बनी हुई है. मुंबई इंडियंस (MI) 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है.

#RCB are now ranked second in the Points Table after Match 39 of #Dream11IPL. pic.twitter.com/NjcahaOVZf — IndianPremierLeague (@IPL) October 21, 2020

आरसीबी ने कोलकाता के खिलाफ इस सीजन का पहला मैच भी जीता था. केकेआर की यह 5वीं हार रही और वह 10 मैचों में 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है.

That's a BIG WIN for #RCB here in Abu Dhabi as they beat #KKR by 8 wickets.#Dream11IPL pic.twitter.com/qgNXRFpzYE — IndianPremierLeague (@IPL) October 21, 2020

85 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम ने पहला विकेट 46 के स्कोर पर गंवाया, जब एरॉन फिंच (16) को लोकी फर्ग्यूसन ने अपना शिकार बनाया. विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक ने कैच लपका. इसी स्कोर पर देवदत्त पडिक्कल (25) रन आउट हो गए. इसके बाद कप्तान विराट कोहली (नाबाद 18) और गुरकीरत सिंह मान (नाबाद 21) टीम को जीत तक ले गए.

RCB की ऐसी रही बल्लेबाजी

आरसीबी के सलामी बल्लेबाजों देवदत्त पडिक्कल (17 गेंदों पर 25) और एरॉन फिंच (21 गेंदों पर 16) ने किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाई. उन्होंने सहजता से रन बटोरे. पावरप्ले में स्कोर बिना किसी नुकसान के 44 रन था.

पावरप्ले में KKR का बुरा हाल

यह लगातार पांचवां मैच है, जब केकेआर पावरप्ले में विकेट लेने में नाकाम रही. केकेआर ने फर्ग्यूसन को पावर प्ले के बाद गेंद सौंपी और उन्होंने दूसरी गेंद पर फिंच को विकेट के पीछे कैच करा दिया. दूसरे सलामी बल्लेबाज पडिक्कल इसी ओवर में रन आउट हो गए. गुरकीरत सिंह (26 गेंदों पर नाबाद 21) और कप्तान विराट कोहली (17 गेंदों पर नाबाद 18) ने 39 रनों की अटूट साझेदारी कर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया.

84/8 के स्कोर पर थम गई KKR

स्विंग गेंदबाज मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 84/8 के स्कोर पर रोक दिया. सिराज ने 4 ओवरों में 8 रन देकर 3 विकेट चटकाए. एक समय उनका गेंदबाजी विश्लेषण 2 ओवर, 2 मेडन, 3 विकेट था. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (15 रन देकर 2) और ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर (14 रन देकर 1) ने उनका अच्छा साथ दिया.

केकेआर के चार बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे. उसकी तरफ से कप्तान इयोन मॉर्गन ने सर्वाधिक 30 रन बनाए. उनके बाद दूसरा सर्वोच्च स्कोर नौवें नंबर के बल्लेबाज लोकी फर्ग्यूसन (नाबाद 19) का रहा.

KKR का दूसरा न्यूनतम स्कोर

आईपीएल में यह तीसरा अवसर है, जब केकेआर की टीम तिहरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाई. यह उसका दूसरा न्यूनतम स्कोर है. उसने 2008 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुंबई में 67 रन बनाए थे.

पावर प्ले में 3 मेडन, 17/4 रन

केकेआर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने नई पिच से मिल रही तेजी और स्विंग से मॉर्गन का यह फैसला गलत साबित करने में कसर नहीं छोड़ी. आलम यह था कि पावर प्ले में तीन ओवर मेडन गए, केवल 17 रन बने और चार बल्लेबाज पवेलियन लौटे. यह केकेआर का पावरप्ले में न्यूनतम स्कोर है. इससे पहले उसने 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ केपटाउन में 3 विकेट पर 21 रन बनाए थे.

A dream start here for the #RCB.



At the end of the powerplay #KKR are 17/4.#Dream11IPL pic.twitter.com/baKSWwy7tu — IndianPremierLeague (@IPL) October 21, 2020

सिराज ने दूसरे ओवर में राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा को पवेलियन भेजा, जबकि नवदीप सैनी ने शुभमन गिल को गलत शॉट खेलने की सजा दी. स्कोर हो गया 3 विकेट पर 3 रन. टॉम बेंटन (10) ने नवदीप सैनी पर चौका और छक्का लगाया, लेकिन सिराज के अगले ओवर में उन्होंने विकेटकीपर एबी डिविलियर्स को आसान कैच दे दिया.

IPL: सिराज 2 मेडन वाले पहले बॉलर

सिराज ने अपने पहले दोनों ओवर मेडन किए और तीन विकेट लिये. आईपीएल के इतिहास में दो मेडन ओवर करने वाले सिराज पहले गेंदबाज बने.

चहल की भी कमाल की गेंदबाजी

चहल का पहला ओवर घटना प्रधान रहा. दिनेश कार्तिक (14 गेंदों में 4 रन) के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील अंपायर ने ठुकरा दी, लेकिन आखिरी क्षणों में लिये गए डीआरएस में फैसला आरसीबी के पक्ष में गया. नए बल्लेबाज पैट कमिंस (4) के खिलाफ अपील पर अंपायर की उंगली उठ गई, लेकिन डीआरएस में उन्हें फैसला बदलना पड़ा. चहल ने हालांकि जल्द ही उन्हें पवेलियन भेज दिया.

मॉर्गन भी खींच नहीं पाए पारी

मॉर्गन पर भरोसा था, लेकिन वह भी डेथ ओवरों से पहले मिडविकेट पर गुरकीरत सिंह को कैच का अभ्यास करके पवेलियन लौट गए. फर्ग्यूसन और कुलदीप यादव (12) के बीच आठवें विकेट के लिए 27 रनों की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी से केकेआर अपने पिछले न्यूनतम स्कोर को पार करने में सफल रही.