IPL: दो सुपर ओवर खेलकर पंजाब ने मुंबई को दी मात, IPL के इतिहास में अनोखा रिकॉर्ड

आईपीएल के 13वें सीजन के 36वें मुकाबले के दूसरे सुपर ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब ने (KXIP) ने बाजी मारी. उसने मुंबई इंडियंस (MI) की चुनौती ध्वस्त की. रविवार रात दुबई में पंजाब ने 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवरों में 176/6 रन बनाए और मैच टाई हो गया. मुंबई ने भी पहले बल्लेबाजी करते हुए 176/6 रन बनाए थे.

पहला सुपर ओवर 5-5 रनों से टाई रहा. इसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ, जिसमें पंजाब ने धमाकेदार जीत हासिल की. क्रिकेट इतिहास में यह अनोखा रहा, जब एक ही मैच में दो सुपर ओवर हुए. सबसे बढ़कर रविवार को ही मौजूदा आईपीएल के 35वें मुकाबले का नतीजा भी सुपर ओवर में निकला. दिन वाले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था.

