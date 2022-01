IND vs SA, 2nd Test Live Score: शार्दुल ने दिलाई भारत को सफलता, कप्तान एल्गर हुए OUT

भारत को दूसरा विकेट मिल गया है. डीन एल्गर को शार्दुल ठाकुर ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया. एल्गर ने 28 रन बनाए. 38.5 ओवर्स के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर दो विकेट पर 88 रन है.

Shardul Thakur strikes for India 💥



Dean Elgar is gone for 28!



Dean Elgar is gone for 28!