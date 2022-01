Ind Vs Sa: Out या Not Out? कैच पर छिड़ी बहस, गावस्कर ने पूछा- वापस क्यों गए बल्लेबाज

लंच से ठीक पहले शार्दुल ठाकुर ने Rassie van der Dussen का विकेट लिया. बॉल ने एज लिया और सीधे ऋषभ पंत के पास पहुंची. अंपायर ने इसे आउट करार दिया और Rassie van der Dussen वापस पवेलियन की ओर चल दिए.

Rishabh Pant Catch