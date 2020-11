India vs Australia 2nd ODI Live Score: ऑस्ट्रेलियाई पारी का आगाज, वॉर्नर-फिंच क्रीज पर

ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओवरों में 29/0 रन बनाए हैं. डेविड वॉर्नर (19) और एरॉन फिंच (10) क्रीज पर हैं. मेजबान टीम की ओर से कप्तान एरॉन फिंच और डेविड वॉर्नर ने पारी की शुरुआत की. मोहम्मद शमी ने भारतीय आक्रमण का आगाज किया. दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी संभाली. पांचवें ओवर में नवदीप सैनी को लाया गया.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम इंडिया में कोई तब्दीली नहीं की गई है. ऑस्ट्रेलिया ने चोटिल मार्कस स्टोइनिस की जगह मोइजेस हेनरिक्स को मौका दिया है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बचाने के लिए रविवार को दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. भारत को पहले मैच में 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.

LIVE स्कोर के लिए यहां क्लिक करें

Australia have opted to bat in the second #AUSvIND ODI 🇦🇺



Can they seal the series today and go atop the ICC Men's @cricketworldcup Super League table? pic.twitter.com/wKYcX8gTUA