IND vs AUS: कोहली बोले- हमारे पास ज्यादा ऑलराउंडर नहीं, पंड्या से बॉलिंग नहीं करवा सकते

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मिली हार के बाद अपनी टीम के हाव-भाव पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि हार्दिक पंड्या का गेंदबाजी के लिए फिट नहीं होने से टीम का संतुलन प्रभावित हो रहा है क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑलराउंडर मौजूद नहीं हैं.

भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत निराशाजनक हुई, उसे पहले वनडे में 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा. कोहली ने मैच के बाद कहा, ‘हर किसी को पूरे 50 ओवरों में अपना जज्बा दिखाने की जरूरत होती है. शायद हम लंबे समय बाद 50 ओवरों के क्रिकेट में खेले, जिसका असर मैदान में खड़े खिलाड़ियों पर पड़ सकता है. लेकिन हमने इतना वनडे क्रिकेट खेला है कि हम इससे निपटना जानते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि मैदान पर 25 ओवरों के बाद खिलाड़ियों के हाव-भाव अच्छे नहीं थे. यह निराशाजनक चीज है. अगर आप शीर्ष स्तर की प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ मौकों का फायदा नहीं उठाओगे तो वे आपको नुकसान पहुंचा देंगे और आज ऐसा ही हुआ.’

A huge moment in this game - Hazlewood is pumped with the wicket of Kohli! #AUSvIND pic.twitter.com/pezMGJC411