चैम्पियंस लीग: चेल्सी ने दूसरी बार जीता खिताब, फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को‌ दी मात

चेल्सी ने यूईएफए चैम्पियंस लीग 2021 का खिताब जीत लिया है. शनिवार को पुर्तगाल के पोर्टो में खेले गए फाइनल मुकाबले में उसने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से शिकस्त दी. इस हार के साथ ही पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी का पहली बार खिताब जीतने का सपना टूट गया.

खिताबी मुकाबले का इकलौता गोल काई हैवर्ट ने मैच के 42वें मिनट में किया. जर्मन खिलाड़ी हैवर्ट ने मेसन माउंट के शानदार क्रॉस को गोल में तब्दील किया. थॉमस ट्यूशेल की चेल्सी ने दूसरी बार चैम्पियंस लीग का खिताब जीता है. इससे पहले 2012 में चेल्सी ने पहली बार खिताब पर कब्जा किया था.

GET IN! Havertz pushes the ball past Ederson and taps home! 🔥#UCLFinal https://t.co/jfck51PpG6 pic.twitter.com/rdfGjEWsxb