IPL-14 के बचे हुए मैच UAE में खेले जाएंगे, सितंबर-अक्टूबर में होगा टूर्नामेंट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के बचे हुए मुकाबले UAE में खेले जाएंगे. ये फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI) की शनिवार को हुई विशेष आम बैठक (SGM) में लिया गया. टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में होगा.

वहीं, बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) से समय मांगा है. BCCI ने फैसला किया है कि टी20 विश्व कप की मेजबानी पर अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे कुछ और समय लगेगा.

बता दें कि आईपीएल के 14वें संस्करण के 31 मैच खेले जाने बाकी हैं. ये सभी मुकाबले UAE में होंगे. हालांकि तारीख की घोषणा बीसीसीआई ने नहीं की है. कई टीमों में कोरोना के केस सामने आने के बाद आईपीएल-14 को 4 मई को टाल दिया गया था. 2 मई तक कुल 29 मुकाबले खेले गए थे.

आईपीएल-14 के टलने तक दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 6 जीत के साथ पहले स्थान पर है. जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 5 मैचों में जीत के साथ दूसरे नंबर पर है. विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी को भी 5 मैचों में जीत मिली है और वह तीसरे स्थान पर है.

