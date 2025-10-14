बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें कुल 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से कैंडिडेट बनाया गया है.
वहीं BJP उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया है. इनमें रेणु देवी, गायत्री देवी, देवंती यादव और रमा निषाद शामिल हैं. इसके अलावा जमुई से पार्टी ने श्रेयसी सिंह को मौका दिया है. ध्यान रहे श्रेयसी सिंह जमुई से सिटिंग MLA हैं. वह पहली बार 2020 में विधानसभा चुनाव में BJP के टिकट पर मैदान में उतरी थीं.
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए चयनित सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं विजयश्री की अग्रिम शुभकामनाएं।#आएगी_NDA pic.twitter.com/vENiqKpx1w— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 14, 2025
श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी हैं. श्रेयसी की मां पुतुल सिंह भी बांका सीट से सांसद रह चुकी हैं.
श्रेयसी ने 2020 में हुए चुनाव में अपने निकटतम प्रत्याशी आरजेडी के विजय प्रकाश को 41 हजार 49 वोटों से शिकस्त दी थी. बिहार के दिग्गज नेता रहे दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को इस सीट पर 79603 वोट मिले. जबकि पिछले बार के विजेता रहे आरजेडी कैंडिडेट विजय प्रकाश को 38554 वोट मिले थे.
कौन हैं श्रेयसी सिंह, जिन्हें जमुई से मिला टिकट
34 साल की श्रेयसी ने पेरिस ओलंपिक में शॉटगन ट्रैप (वूमेन) इवेंट में हिस्सा लिया था. जहां वो क्वालिफिकेशन राउंड में हारकर बाहर हो गईं थीं.
हालांकि 2014 में हुए ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स में शॉटगन ट्रैप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. वहीं 2014 इंचियोन में हुए एशियन गेम्स में डबल ट्रैप टीम स्पर्धा में शगुन चौधरी और वर्षा वर्मन के साथ मिलकर भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था. वहीं श्रेयसी ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था. 2018 में उनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था.