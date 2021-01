ICC रैंकिंग: ऋषभ पंत का कमाल, टॉप रैंक वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बने

भारत के ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में नाबाद 89 रनों की मैच विजेता पारी खेलने से विश्व में सर्वाधिक रैंकिंग के विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की बुधवार को जारी ताजा विश्व रैंकिंग में पंत बल्लेबाजों की सूची में 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है.

अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण विशेष पहचान बना रहे पंत के 691 अंक हैं. विकेटकीपर बल्लेबाजों में उनके बाद दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक का नंबर आता है, जो 677 अंकों के साथ 15वें स्थान पर हैं.

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ब्रिस्बेन में पहली पारी के शतक के दम पर भारतीय कप्तान विराट कोहली (862 अंक) से आगे निकलकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए है. लाबुशेन के 878 अंक हैं. कोहली पितृत्व अवकाश के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी तीन मैचों में नहीं खेले थे.

