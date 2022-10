Yuvraj Singh on Cristiano Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अद्भुत रिकॉर्ड... पर ट्रोल हो गए सिक्सर किंग युवराज सिंह, क्या बोल दिया ऐसा?

Yuvraj Singh on Cristiano Ronaldo: पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार बुलंदियों को छूते जा रहे हैं. 37 साल की उम्र में रोनाल्डो ने महारिकॉर्ड कायम कर दिया है. उन्होंने क्लब स्तर पर अपने 700 गोल पूरे कर लिए हैं.

रोनाल्डो की इस उपलब्धि पर दुनियाभर से उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला जारी है. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और सिक्सर किंग युवराज सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई दी, लेकिन कुछ ऐसा लिखा कि वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए.

क्या लिखा युवी ने ट्विटर पोस्ट में?

दरअसल, युवराज सिंह ने ट्वीट में लिखा, 'किंग इज बैक. फॉर्म अस्थायी होती है, लेकिन क्लास हमेशा रहती है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो 700 गोल क्लब में आपका स्वागत है. नंबर-7.' बता दें कि युवी ने जो रोनाल्डो का वेलकम किया है, बस उसी बात को यूजर्स ने पकड़ लिया. फिर क्या था, युवी के इस ट्वीट पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

King 👑 is back ! Form is temporary class is forever !!! @Cristiano welcome to 700 club ! No7 #GOAT𓃵 #legend siiiiiiiiiiii !!!!! @ManUtd October 9, 2022

Are yuvi bhai kitni bar smjhaya h siuuuu hai. Har baar siiiiiii likh dete ho — Ayush Khanna (@hhssuuyyaa) October 9, 2022

यूजर्स ने इस तरह लगाई युवी की क्लास

एक यूजर ने लिखा, 'वेलकम? भाई गोल्स का है (रिकॉर्ड), रनों का नहीं.' दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने यह क्लब खोला है.' वहीं, एक अन्य यूजर ने युवी को याद दिलाते हुए लिखा, 'यहां सिर्फ यही एक व्यक्ति है 700 गोल के क्लब में.'

Welcome?



Bhai Goals ka hai

Runs ka nai — Harsh Agarwal 🇮🇳 (@iam_Agarwal) October 9, 2022

I thought he opened the club — Papiii🎭🇳🇬🇬🇧⌚ (@Fynboimike) October 9, 2022

There is only one guy in the 700 club — Johny (@JOHNYJOY2) October 9, 2022

रोनाल्डो ने इस तरह बनाया बेहतरीन रिकॉर्ड

बता दें कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के तहत रविवार देर रात को मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवर्टन के बीच मैच खेला गया. इसमें यूनाइटेड ने 2-1 से जीत दर्ज की. इसी मैच में रोनाल्डो ने 44वें मिनट में गोल दागा था. यह यूनाइटेड का मैच में दूसरा गोल रहा, जिसके बदौलत जीत दर्ज की.

which 700 club are you in my good sir ? — ° (@anubhav__tweets) October 9, 2022

यह रोनाल्डो का 700वां क्लब गोल रहा. वह ऐसा करने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं. रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा 450 गोल रियल मैड्रिड के लिए दागे हैं. उन्होंने जुवेंटस के लिए 101 गोल, जबकि स्पोर्टिंग क्लब के लिए 5 और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 144 गोल किए हैं.

रोनाल्डो ने 700 में से 129 गोल पेनल्टी से दागे हैं. वह चैम्पियंस लीग में सबसे अधिक 140 गोल दागने वाले फुटबॉलर हैं. लियोनल मेसी उनसे इस मामले में अभी 14 गोल पीछे हैं. रोनाल्डो ने ला लीगा में 292 मैचों में 311 गोल किए हैं.