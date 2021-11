WWE: वाइफ के साथ गेम देखने पहुंचे Undertaker, फिर उतर सकते हैं रिंग में!

WWE के सुपरस्टार रेसलर रहे Undertaker फिर से सुर्खियों में हैं. माना जा रहा है कि WWE के WrestleMania 38 में एक बार फिर Undertaker रिंग में उतर सकते हैं. इन सब कयासों के बीच Undertakerअमेरिका के टेक्सास में NFL का मैच देखने पहुंचे.

AT&T के स्टेडियम में Dallas Cowboys और Denver Broncos का मुकाबला था. जहां Undertaker अपनी वाइफ Michelle McCool के साथ पहुंचे. Undertaker ने यहां पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की. इतना ही नहीं Undertaker ने यहां मौजूद अमेरिकी सेना के सैनिकों से भी मुलाकात की.

The Deadman in Dallas... getting ready for #WrestleMania @ATTStadium with the @dallascowboys. pic.twitter.com/4QtLTZR7NT