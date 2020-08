WWE Summerslam Updates: रोमन रेंस की WWE में धमाकेदार वापसी, ऐसे मचाया बवाल

कोरोना वायरस के कारण WWE के रिंग से दूर चल रहे रोमन रेंस ने धमाकेदार वापसी की है. 5 महीने बाद हुई वापसी के साथ ही रोमन रेंस के नए दुश्मन भी बन गए हैं. दरअसल, इस हफ्ते हुए WWE SummerSlam के पीपीवी मैच में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला. समरस्लैम का यह मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फीन्ड के बीच हुआ जिसमें द फीन्ड ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को चारो खाने चित करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया.

इस रोमांचक मैच के खत्म होने के साथ ही दर्शकों को लगा कि अब इसी के साथ समरस्लैम 2020 का अंत हो जाएगा लेकिन तभी WWE सुपरस्टार रोमन रेंस ने रिंग में एंट्री ली और धमाल मचा दिया. उन्हें देख दर्शकों में जोश और उत्साह काफी बढ़ गया. इस मैच के बाद अचानक से आए रोमन रेंस ने द फीन्ड को स्पीयर लगाया.

वो यही नहीं रुके बल्कि स्ट्रोमैन को भी स्पीयर और चेयर शॉट लगाकर ध्वस्त कर दिया. उसी दौरान रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियन द फीन्ड को भी ललकारा.

रोमन रेंस की यह काफी खतरनाक वापसी थी क्योंकि रोमन इससे पहले ऐसे किसी मैच में एंट्री लेते नहीं दिखे. रोमन के इस तरह की वापसी के बाद WWE ने उनके अगले मैच का ऐलान कर दिया.

There will be #NoHoldsBarred when #TheFiend @WWEBrayWyatt defends his #UniversalTitle against @WWERomanReigns AND @BraunStrowman at #WWEPayback THIS SUNDAY! https://t.co/eEm6GFw7jc