बाप-बेटे और मां-बेटी ने मिलकर की WWE के सुपरस्टार की धुनाई, डंडों से पीटा, देखें वीडियो

WWE रॉ में इस हफ्ते खतरनाक मैच देखने को मिला. यह मैच दर्शकों के लिए भी पैसा वसूल रहा. इस एपिसोड में जो हुआ वो चौकाने वाला था. WWE रॉ के मेन इवेंट में रे मिस्टीरियो के बेटे डॉमिनिक और सुपरस्टार रेसलर मर्फी के बीच जबरदस्त फाइट हुई. इस स्ट्रीट फाइट में डॉमिनिक की पूरी फैमिली ने मर्फी की जमकर पिटाई की.

फाइट शुरू होते ही मर्फी और डॉमिनिक ने एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार किए. दोनों रेसलर लड़ते लड़ते रिंग से बाहर आ गए, इस दौरान डॉमिनिक मर्फी पर हावी दिखे, उन्हंने स्पलैश लगाकर मर्फी को बैरिकेड पर दे मारा. हालांकि, मर्फी ने पलटवार किया और स्टील रैंप पर पटकी दे दी. इसके बाद डॉमिनिक कराहते दिखे.

इस के बाद मर्फी ने डॉमिनिक के हाथ को बांध दिया और डंडे से मारने के लिए आगे बढ़े, तभी डॉमिनिक के पिता और सुपरस्टार रे मिस्टीरियो ने उन्हें रोक लिया. इधर डॉमिनिक की मां और बहन ने उनके हाथ खोल दिए. इसके बाद डॉमिनिक ने मर्फी के हाथ को रोप्स यानी रस्सी में फंसा दिए और डंडों की बरसात कर दी.

